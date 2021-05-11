Баскетболист «Химок» Одиноков примет участие в драфте НБА

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Форвард подмосковного клуба «Химки» Владислав Одиноков заявил, что будет участвовать в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2021 года.
Баскетболист «Химок» Одиноков примет участие в драфте НБА
  • Reuters

«Решил воспользоваться возможностью выставить свою кандидатуру на драфт НБА в первую очередь для того, чтобы показать свои здоровые амбиции и веру в свой потенциал. Я много работаю и верю, что смогу попасть в сильнейшую лигу мира. Это возможность собрать информацию и показать себя командам НБА», — приводит слова Одинокова Eurohoops.

21-летний Одиноков дебютировал за основной состав «Химок» в Евролиге в матче с «Жальгирисом». За 18 минут на площадке он набрал 11 очков.

В минувшем сезоне Молодёжной лиги ВТБ Одиноков в среднем за игру набирал 15,0 очка и выполнял 4,9 подбора и 1,5 передачи.

Ранее сообщалось, что Рассел Уэстбрук установил новый рекорд НБА по количеству трипл-даблов за карьеру.

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