Захарян: Конечно, это мечта любого футболиста — попасть в главную сборную

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал своё попадание в расширенный список сборной России для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.
Захарян: Конечно, это мечта любого футболиста — попасть в главную сборную
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Конечно, это мечта любого футболиста — попасть в главную сборную, тем более на такой турнир, как Евро. Поэтому испытал самые положительные эмоции. Честно говоря, ни о чём подобном даже не думал. Был сосредоточен исключительно на своей игре и тренировках за «Динамо». Так что для меня, конечно, это удивительное событие. Постараюсь доказать своей игрой и отношением к делу, что не зря в меня поверили», — приводит слова Захаряна «Чемпионат».

17-летний Захарян в нынешнем сезоне отыграл в 12 матчах за «Динамо» в Российской премьер-лиге, записав в свой актив два гола и пять результативных передач.

Ранее Станислав Черчесов объяснил вызов Захаряна в сборную России для подготовки к Евро-2020.

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