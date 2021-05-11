Захарян: Конечно, это мечта любого футболиста — попасть в главную сборную
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«Конечно, это мечта любого футболиста — попасть в главную сборную, тем более на такой турнир, как Евро. Поэтому испытал самые положительные эмоции. Честно говоря, ни о чём подобном даже не думал. Был сосредоточен исключительно на своей игре и тренировках за «Динамо». Так что для меня, конечно, это удивительное событие. Постараюсь доказать своей игрой и отношением к делу, что не зря в меня поверили», — приводит слова Захаряна «Чемпионат».
17-летний Захарян в нынешнем сезоне отыграл в 12 матчах за «Динамо» в Российской премьер-лиге, записав в свой актив два гола и пять результативных передач.
Ранее Станислав Черчесов объяснил вызов Захаряна в сборную России для подготовки к Евро-2020.