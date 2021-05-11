В РФС заявили, что финал Кубка России начнётся с минуты молчания

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Финал Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» начнётся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани.
В РФС заявили, что финал Кубка России начнётся с минуты молчания
  • © Российский футбольный союз

«Финал Кубка России начнётся с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в казанской школе № 175. РФС выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших», — сообщается в пресс-релизе Российского футбольного союза.

11 мая в казанской школе № 175 в результате стрельбы погибли десять детей, учитель и охранник школы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на которого официально зарегистрировано оружие.

Ранее сообщалось, что матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Казани.

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