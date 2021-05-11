Глушенков объяснил, почему отпраздновал гол в ворота «Спартака»
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«Мы просто в раздевалке с Глушаковым договорились, что если я забью, то побегу к нему. Он сказал: «Если забьёшь, то беги ко мне», — цитирует Глушенкова «Спорт-Экспресс».
Глушенков открыл счёт в матче на 27-й минуте, а уже на 36-й он получил красную карточку.
Денис Глушаков является бывшим капитаном «Спартака», в настоящее время выступает за «Химки».
Ранее футболист «Химок» Идову объяснил свои слова о помощи судей «Спартаку».