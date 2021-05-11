Глушенков объяснил, почему отпраздновал гол в ворота «Спартака»

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Арендованный у «Спартака» форвард «Химок» Максим Глушенков рассказал почему после гола в ворота красно-белых (1:2) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) он целенаправленно подбежал к скамейке запасных подмосковной команды.
Глушенков объяснил, почему отпраздновал гол в ворота «Спартака»
  • © ФК «Химки»

«Мы просто в раздевалке с Глушаковым договорились, что если я забью, то побегу к нему. Он сказал: «Если забьёшь, то беги ко мне», — цитирует Глушенкова «Спорт-Экспресс».

Глушенков открыл счёт в матче на 27-й минуте, а уже на 36-й он получил красную карточку. 

Денис Глушаков является бывшим капитаном «Спартака», в настоящее время выступает за «Химки».

Ранее футболист «Химок» Идову объяснил свои слова о помощи судей «Спартаку».

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