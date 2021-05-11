Федун отметил, что церемония прощания с Тедеско получилась трогательной

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Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от церемонии прощания с главным тренером команды Доменико Тедеско после победы над «Химками» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федун отметил, что церемония прощания с Тедеско получилась трогательной

«Всех с победой! Сезон ещё не закончился. Тренера проводили, это была последняя игра на домашнем стадионе. Сказали ему спасибо, так как у нас и зрителей больше не будет такой возможности. Всё было трогательно. Слава богу, что победили», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Игра с «Химками» стала последней домашней встречей для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака». Он объявил, что покинет команду по окончании сезона.

«Спартак» обыграл «Химки» со счётом 2:1, набрал 56 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее форвард «Спартака» Джордан Ларссон назвал Тедеско фантастическим тренером и человеком.

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