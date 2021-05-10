Агент рассказал о будущем хоккеиста Бобкова после ухода из «Авангарда»

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Агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря Игоря Бобкова, рассказал о будущем своего клиента после расторжения контракта с омским «Авангардом».
Агент рассказал о будущем хоккеиста Бобкова после ухода из «Авангарда»
  • РИА Новости

По его словам, «Авангард» хочет начать следующий сезон с новой бригадой голкиперов, так что причина расторжения соглашения не связана с деньгами.

«Мы общаемся с другими клубами. У него огромное количество предложений, и в ближайшее время мы точно определимся. Такой игрок, как Игорь, не останется без команды», — цитирует Черных «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Бобков провёл 30 матчей и в среднем пропускал 2,01 шайбы за игру. В плей-офф он отыграл всего семь игр.

Ранее сообщалось, что Кирилл Семёнов перешёл из «Авангарда» в клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

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