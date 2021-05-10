Симонян признался, что хотел бы видеть тренером «Спартака» Черчесова

Короткая ссылка
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший нападающий «Спартака» Никита Симонян заявил, что хотел бы видеть новым главным тренером красно-белых наставника сборной России Станислава Черчесова.
Симонян признался, что хотел бы видеть тренером «Спартака» Черчесова
  • РИА Новости

«Если выбирать из спартаковцев, хотел бы видеть тренером команды Черчесова. Это человек с принципами. Ну и, самое главное, смотри на табло», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско решил не продлевать контракт с клубом и уйдёт по окончании сезона.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.

Ранее полузащитник Алекс Крал высказался о возможном переходе из «Спартака» в «Вест Хэм».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить