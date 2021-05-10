Симонян признался, что хотел бы видеть тренером «Спартака» Черчесова

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший нападающий «Спартака» Никита Симонян заявил, что хотел бы видеть новым главным тренером красно-белых наставника сборной России Станислава Черчесова.

«Если выбирать из спартаковцев, хотел бы видеть тренером команды Черчесова. Это человек с принципами. Ну и, самое главное, смотри на табло», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско решил не продлевать контракт с клубом и уйдёт по окончании сезона.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.

Ранее полузащитник Алекс Крал высказался о возможном переходе из «Спартака» в «Вест Хэм».