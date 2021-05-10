Симонян признался, что хотел бы видеть тренером «Спартака» Черчесова
- РИА Новости
«Если выбирать из спартаковцев, хотел бы видеть тренером команды Черчесова. Это человек с принципами. Ну и, самое главное, смотри на табло», — приводит слова Черчесова РИА Новости.
Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско решил не продлевать контракт с клубом и уйдёт по окончании сезона.
Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.
Ранее полузащитник Алекс Крал высказался о возможном переходе из «Спартака» в «Вест Хэм».