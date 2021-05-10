Крал высказался о возможном переходе из «Спартака» в «Вест Хэм»

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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию о возможном переходе в английский футбольный клуб «Вест Хэм».
Крал высказался о возможном переходе из «Спартака» в «Вест Хэм»
  • ©spartak.com

«Такой шаг, как трансфер, должен быть шагом вперёд. Моя цель — завершить сезон со «Спартаком», поехать на Евро и добиться там успеха со сборной Чехии. Только после этого что-то может произойти. Для таких вещей у меня есть агент, так что мне бы не пришлось беспокоиться о переходе. Мне не нужно заполнять голову посторонними вещами, я должен сконцентрироваться на том, что происходит на поле», — цитирует Крала Sport.cz.

Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году. В этом сезоне он провёл 28 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее Джордан Ларссон заявил, что всем доволен в «Спартаке».

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