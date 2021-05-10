Кафельников: Карацев сейчас сильнее Медведева на грунте

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча второго круга между россиянами Асланом Карацевым и Даниилом Медведевым на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Риме.
Кафельников: Карацев сейчас сильнее Медведева на грунте
  • Reuters

«Никто не застрахован от подобных встреч на ранней стадии. Один сеяный, а второй — нет. Я даже не знаю, что ждать от их противостояния. Затрудняюсь сказать, кто выиграет в этом матче. Карацев сейчас сильнее Медведева на грунте — это факт. Счёт личных встреч в пользу Карацева не имеет значения. Они играли давно, Даня тогда ещё не был таким суперигроком. Но и Аслан подсознательно будет помнить, что он обыгрывал Медведева. Я думаю, что это придаст ему уверенности. Он понимает, как нейтрализовать Даниила. Поэтому скажу, что не всё так однозначно, как многие считают. Шансы, безусловно, у Карацева есть. В целом даю 50 на 50. Будет абсолютно открытый и равный матч без ярко выраженного фаворита», — цитирует Кафельникова Sport24.

Турнир АТР в Риме проходит на грунтовом покрытии.

Ранее Тарпищев поделился ожиданиями от матча Карацева и Медведева на турнире в Риме.

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