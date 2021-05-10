Тарпищев поделился ожиданиями от матча Карацева и Медведева на турнире в Риме

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от поединка второго круга между Асланом Карацевым и Даниилом Медведевым на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Риме.

«Рано или поздно они должны были встретиться. Лучше в Риме, чем на «Ролан Гаррос». Я не имею права выбирать, кто из них фаворит, они могут и обидеться. Аслану легче сейчас играть, он вработался, у него сейчас лучше результаты на грунте, а Даниил болел и не успел набрать форму. Однако классом Медведев повыше. В принципе, здесь вообще нет смысла думать о результате. Обоим надо спокойно играть и готовиться к «Ролан Гаррос», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Карацев вышел во второй круг, накануне обыграв серба Миомира Кецмановича. Медведев, как вторая ракетка мира, начинает соревнования со второго круга.

Ранее Карацев победил Кецмановича и вышел во второй круг турнира АТР в Риме.