Минеев назвал Исмаилова трусом и заложником мнения толпы

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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев назвал трусом своего следующего соперника Магомеда Исмаилова.
Минеев назвал Исмаилова трусом и заложником мнения толпы
  • Магомед Исмаилов и Владимир Минеев / © fighttime.ru

«Я считаю Исмаилова заложником мнения толпы и в какой-то мере трусом. Я считаю, что он боится сказать себе правду. Боится сказать правду себе и всем о том, что он в первом нашем бою был неубедителен, что он его не выиграл. Он это сам понимает. Он ищет поддержку в своих земляках, постоянно соглашается с мнением большинства, а своё мнение, которое у него есть, не может выразить открыто. Не может выразить уважение ко мне, поскольку многие из его земляков ему этого не простят. Он прекрасно знает, что я дрался с ним одной рукой, но спустя три года нигде этого не сказал. Он сильный боец и сильный оппонент, но доблести я в нём не увидел. Человек после боя начал ныть и какой-то бред говорить. Потому я могу сказать, что он не доблестный человек, назвать его трусом, потому что Исмаилов боится признаться себе и другим, что где-то оплошал. Считаю, что сила в том, чтобы принимать себя, свои ошибки, победы и поражения на одном уровне. Не радоваться им, но и не плакать сильно», — заявил Минеев в интервью Youtube-каналу Fight Show.

Первый бой Минеева и Исмаилова, который проходил на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года, завершился вничью. Повторный поединок между ними состоится 1 октября.

Ранее владелец Fight Nights высказался о победе Шлеменко над Сантосом.

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