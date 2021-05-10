Футболист «Крыльев Советов» Сергеев рассказал, как относится к своему рекорду по забитым мячам в ФНЛ

Форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился своим мнением о рекорде по количеству голов в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), который он установил в сезоне 2020/2021.

«Я не обращал на него внимания. Говорили о рекорде Панченко, затем о рекорде Мухаметшина, а теперь о рекорде Федькова. Я на это не смотрел. Как-то всё у меня по накатанной пошло — забивал и забивал. Теперь же говорят, что побил рекорд. Спасибо в первую очередь Игорю Витальевичу Осинькину, нашему главному тренеру, а также всему тренерскому составу, которые поверили в меня и доверили место в составе. Они поставили комбинационный футбол. Мы имеем очень много моментов. Поэтому забили столько мячей и заняли первое место», — цитирует слова Сергеева «Известия».

Форвард «Крыльев Советов» установил новый рекорд по количеству забитых мячей за один сезон в ФНЛ. На счету 25-летнего футболиста 40 голов в 41 игре.

«Крылья Советов» обеспечили себе первое место в таблице и возвращение в РПЛ.

Ранее в «Крыльях Советов» отреагировали на слухи о возможном трансфере Сергеева в «Краснодар».