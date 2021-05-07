В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи о возможном трансфере Сергеева в «Краснодар»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Ивана Сергеева в футбольный клуб «Краснодар».

«Нам не поступало предложений от «Краснодара». И на этом точка. Мне кажется, всё понятно», — цитирует Калакуцкого «Спорт-Экспресс».

По его словам, клуб ведёт переговоры с агентом футболиста Павлом Андреевым по поводу продления контракта, но всё станет известно по окончании сезона.

В 40 матчах нынешнего сезона ФНЛ Сергеев забил 39 мячей и стал рекордсменом турнира по голам, обойдя по этому показателю Андрея Федькова, на счету которого 38 мячей в 2004 году.

Ранее сообщалось, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сферу интересов клуба АПЛ.