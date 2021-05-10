Терюшков: финансовая стимуляция «Химок» «Локомотивом» — это глупости

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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал заявления о финансовой стимуляции «Локомотивом» ФК «Химки» перед матчем со «Спартаком» — прямым соперником железнодорожников в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.
Терюшков: финансовая стимуляция «Химок» «Локомотивом» — это глупости
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Я читал про финансовую стимуляцию от «Локомотива». Конечно, это глупости! С нами никто не связывался, но мы и так заряжены! Матч со «Спартаком» для каждой команды является принципиальным. Мы хотим победить, взять реванш за первый круг. Сыграет ли Глушаков? Оставим интригу до начала матча. Пусть «Спартак» помучается над тем, какой у нас будет состав», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Идущий вторым «Локомотив» набрал столько же очков, но сыграл на матч больше. «Химки» имеют 44 очка и занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Червиченко допустил возможность финансовой стимуляции «Химок» перед матчем со «Спартаком».

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