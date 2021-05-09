Червиченко допустил возможность финансовой стимуляции «Химок» перед матчем со «Спартаком»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Червиченко допустил возможность финансовой стимуляции «Химок» перед матчем со «Спартаком»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Игра должна быть интересной. Если «Химки» хотят снять с себя клеймо фарм-клуба, то они должны сопротивляться не менее отчаянно, чем с «Зенитом». Вполне возможно, что будет стимуляция от ближайших преследователей «Спартака». Там три команды, которые могут пообещать «Химкам» особые премиальные», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что «Спартак» сильнее «Химок» сам по себе, но игра точно не будет лёгкой для красно-белых. По его мнению, подопечные Доменико Тедеско могут не победить только в случае переоценки самих себя.

Матч между «Спартаком» и «Химками» состоится 9 мая в Москве.

Ранее нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.

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