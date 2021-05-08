Соболев отметил вклад Тедеско в его игровое мышление

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Соболев отметил вклад Тедеско в его игровое мышление
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«Именно при Доменико я пришёл в «Спартак». Знаю, что он хотел видеть меня в команде. За это могу сказать ему огромное спасибо. Если бы не Тедеско, то я бы здесь и не оказался. Благодаря ему сильно прибавил в футбольном мышлении: у него агрессивные и интенсивные тренировки, приходится начинать думать быстрее», — цитирует Соболева сайт красно-белых.

Доменико Тедеско в декабре 2020 года объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Немецкий специалист возглавил команду летом 2019 года.

Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне на счету российского нападающего 20 матчей в чемпионате страны, 13 забитых мячей и две голевые передачи. 

Ранее Соболев рассказал, чем он похож на форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

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