Соболев отметил вклад Тедеско в его игровое мышление

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.

«Именно при Доменико я пришёл в «Спартак». Знаю, что он хотел видеть меня в команде. За это могу сказать ему огромное спасибо. Если бы не Тедеско, то я бы здесь и не оказался. Благодаря ему сильно прибавил в футбольном мышлении: у него агрессивные и интенсивные тренировки, приходится начинать думать быстрее», — цитирует Соболева сайт красно-белых.

Доменико Тедеско в декабре 2020 года объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Немецкий специалист возглавил команду летом 2019 года.

Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне на счету российского нападающего 20 матчей в чемпионате страны, 13 забитых мячей и две голевые передачи.

Ранее Соболев рассказал, чем он похож на форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.