Соболев: до Левандовски мне далеко

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, чем он похож на форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

«Мне до Левандовски очень далеко. Когда смотришь, как он забивает мяч, то всё кажется очень простым. А начинаешь анализировать — и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье. Поляк не забивает суперкрасивые мячи. Голы у него в основном рабочие. Из-за этого может сложиться впечатление, что всё легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда надо. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Я не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное», — приводит слова футболиста пресс-служба «Спартака».

Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне на счету российского нападающего 20 матчей в чемпионате страны, 13 забитых мячей и две голевые передачи.

Ранее в «Спартаке» опровергли слух о подписании контракта с Виторией.