Соболев: до Левандовски мне далеко

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, чем он похож на форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.
Соболев: до Левандовски мне далеко
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Мне до Левандовски очень далеко. Когда смотришь, как он забивает мяч, то всё кажется очень простым. А начинаешь анализировать — и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье. Поляк не забивает суперкрасивые мячи. Голы у него в основном рабочие. Из-за этого может сложиться впечатление, что всё легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда надо. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Я не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное», — приводит слова футболиста пресс-служба «Спартака».

Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне на счету российского нападающего 20 матчей в чемпионате страны, 13 забитых мячей и две голевые передачи. 

Ранее в «Спартаке» опровергли слух о подписании контракта с Виторией.

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