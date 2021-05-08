Соболев: до Левандовски мне далеко
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«Мне до Левандовски очень далеко. Когда смотришь, как он забивает мяч, то всё кажется очень простым. А начинаешь анализировать — и понимаешь, что у него невероятное голевое чутье. Поляк не забивает суперкрасивые мячи. Голы у него в основном рабочие. Из-за этого может сложиться впечатление, что всё легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда надо. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Я не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное», — приводит слова футболиста пресс-служба «Спартака».
Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне на счету российского нападающего 20 матчей в чемпионате страны, 13 забитых мячей и две голевые передачи.
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