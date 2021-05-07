В «Спартаке» опровергли слух о подписании контракта с Виторией

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию, согласно которой клуб уже подписал контракт с португальским специалистом Руем Виторией.

«Информация о том, что сделка закрыта, — это неправда», — цитирует Фетисова Sport24.

Последним местом работы 51-летнего Витории был саудовский «Ан-Наср», который при нём стал чемпионом Саудовской Аравии (18/19) и обладателем Суперкубка страны (19/20).

Доменико Тедеско в декабре 2020 года объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Немецкий специалист возглавил команду летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов пригласить трёх-четырёх новых ассистентов для Руя Витории.