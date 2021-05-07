В «Спартаке» опровергли слух о подписании контракта с Виторией
- Reuters
«Информация о том, что сделка закрыта, — это неправда», — цитирует Фетисова Sport24.
Последним местом работы 51-летнего Витории был саудовский «Ан-Наср», который при нём стал чемпионом Саудовской Аравии (18/19) и обладателем Суперкубка страны (19/20).
Доменико Тедеско в декабре 2020 года объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Немецкий специалист возглавил команду летом 2019 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов пригласить трёх-четырёх новых ассистентов для Руя Витории.