СМИ: «Спартак» готов пригласить трёх-четырёх новых ассистентов для Руя Витории

Московский футбольный клуб «Спартак» готов пригласить трёх или четырёх новых ассистентов для Руя Витории, который претендует на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Последним местом работы 51-летнего Витории был саудовский «Ан-Наср», который при нём стал чемпионом Саудовской Аравии (18/19) и обладателем Суперкубка страны (19/20).

Доменико Тедеско в декабре 2020 года объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Немецкий специалист возглавил команду летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что весь тренерский штаб покинет «Спартак» вместе с Тедеско.