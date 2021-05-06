Весь тренерский штаб покинет «Спартак» вместе с Тедеско
«Вместе с Тедеско после завершения сезона «Спартак» покинет и весь его штаб», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».
35-летний Тедеско в декабре 2019 года объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Немецкий специалист возглавил команду летом 2019 года, под его руководством красно-белые завершили сезон-2019/20 на седьмом месте.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» рассказали о деталях контракта нового главного тренера.