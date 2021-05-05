В «Спартаке» рассказали о деталях контракта нового главного тренера

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о деталях переговоров с кандидатом на пост главного тренера команды и его контракте.
В «Спартаке» рассказали о деталях контракта нового главного тренера
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Пока я не могу вам назвать фамилию основного кандидата на пост тренера «Спартака». Всё будет известно после подписания контракта. Цифры, которые указываются в сети, очень большие. Сейчас предполагается, что контракт с новым тренером будет подписан такой же, как и у Доменико Тедеско», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

После 28 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

Ранее СМИ назвали условия контракта Руя Витории со «Спартаком».

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