СМИ назвали условия контракта Руя Витории со «Спартаком»

Контракт португальского специалист Руя Витории будет рассчитан на несколько сезонов.

Об этом сообщает португальское издание O Jogo. По информации источника, в данный момент прорабатываются последние детали контракта.

Ожидается, что контракт «Спартака» с Руем Виторией будет рассчитан на два или три (два плюс один) года, а его зарплата составит порядка €4,5 млн за сезон. Судя по всему, в Россию вместе с тренером переедут и его помощники.

Последним местом работы 51-летнего специалиста был саудовский «Ан-Наср», который при нём стал чемпионом Саудовской Аравии (18/19) и обладателем Суперкубка страны (19/20).

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о подписании контракта с экс-тренером «Бенфики».