Корниленко описал эмоции после забитого мяча в прощальном матче за «Крылья Советов»

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о забитом мяче в прощальном матче с «Краснодаром-2» (6:0), а также поделился эмоциями от празднования с болельщиками.
Корниленко описал эмоции после забитого мяча в прощальном матче за «Крылья Советов»
  • © официальный сайт ПФК "Крылья Советов"

«Вышел на поле, занял привычную позицию. Почти сразу неудачно пробил, затем заново открылся и заорал Егору Голенкову, который получил мяч: «Покати под мою левую!» Он и выкатил. Что было дальше? Я увидел мяч в сетке ворот и, как всегда, побежал к болельщикам. В такие моменты никто ничего не говорит — все кричат вместе с фанатами и командой. Эмоции не с чем сравнить! Играем дома, нас награждают за победу в ФНЛ, золотые футболки готовы, у тебя последний в карьере матч, есть восемь минут — и ты за них успеваешь забить мяч. И не куда-то, а в ворота, за которыми сидят твои фанаты. И в итоге улетаешь в космос. Так что эмоции — космос!» — цитирует Корниленко «Чемпионат».

До матча с «Краснодаром-2» белорусский форвард выходил на поле два года назад. 

«Крылья Советов» досрочно выиграли чемпионат Футбольной национальной лиги и вышли в Российскую премьер-лигу.

Ранее Корниленко высказался о голе в прощальном матче за «Крылья Советов».

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