Корниленко — о голе в прощальном матче за «Крылья Советов»: я надеялся, что команда заработает пенальти и я пробью

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился эмоциями от своего прощального матча в футбольной карьере.

«Эмоции от возвращения на поле самые положительные. Мы проводим удачный сезон, и я горжусь, что в Самаре есть такая команда. Будем работать над тем, чтобы её сохранить. Изначально я надеялся, что команда заработает пенальти, и я пробью 11-ти метровый. Но сложилось всё намного легче — удалось забить с игры», — приводит слова Корниленко Sport24.

Он отметил, что клуб будет работать, чтобы сохранить основной костяк команды.

«Нынешний состав «Крыльев» — один из самых сильных на моей памяти», — добавил форвард.

В домашнем матче 41-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Краснодаром-2» (6:0) 37-летний Корниленко отметился голом на 84-й минуте игры — через минуту после выхода на поле. Этот мяч сделал Корниленко лучшим бомбардиром самарской команды в российской истории — 56 голов.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» обеспечил себе второе место в ФНЛ.