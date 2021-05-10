Вайсфельд считает, что «Вашингтону» будет сложно получить равноценного игрока при обмене Кузнецова

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Бывший генеральный менеджер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что «Вашингтон Кэпиталз» не сможет получить достойную компенсацию в случае обмена российского форварда Евгения Кузнецова.
Вайсфельд считает, что «Вашингтону» будет сложно получить равноценного игрока при обмене Кузнецова
  • © Patrick Smith/Getty Images/AFP

«Кроме руководства «Кэпиталз», никто не может дать ответ на вопрос, насколько реален этот обмен. Мы не знаем всех нюансов этой ситуации. Но если абстрагироваться от всего, то получить хоккеиста уровня Кузнецова «Вашингтону» будет очень сложно. Со спортивной точки зрения не думаю, что «Кэпиталз» выиграют. Однако мы не знаем масштаб бедствия, потому трудно ответить на этот вопрос наверняка», — цитирует Вайсфельда Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний Кузнецов принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, забросил девять шайб и отдал 20 результативных передач.

Ранее Корнилов заявил, что Кузнецов проводит не лучший сезон и его обмен может быть рассмотрен.

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