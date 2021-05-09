Сёмин: Миранчук даёт все основания, чтобы играть в старте «Аталанты»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выступление полузащитника бергамской «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Пармой».
Сёмин: Миранчук даёт все основания, чтобы играть в старте «Аталанты»
  • globallookpress.com
  • © Michele Nucci/LaPresse

«Миранчук вышел на замену, как обычно, забил, сделал подарок в честь такого большого праздника. Мы должны понимать, что там громадная конкуренция, но Лёша даёт все основания для того, чтобы играть в стартовом составе. Но почему он не выходит в старте, я не знаю», — приводит слова Сёмина Sport24.

25-летний российский хавбек вышел на замену на 58-й минуте и забил на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Для Миранчука этот гол стал седьмым в составе команды из Бергамо в 27 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что Миранчук помог «Аталанте» установить историческое достижение в Серии А.

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