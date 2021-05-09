Миранчук помог «Аталанте» установить историческое достижение в Серии А

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Бергамская «Аталанта» установила историческое достижение в итальянской Серии А.
Миранчук помог «Аталанте» установить историческое достижение в Серии А
  • globallookpress.com

Выездной матч 35-го тура с «Пармой» стал первым после перехода турнира на нынешнюю систему начисления очков, с сезона-1994/95, когда за одну из команд четыре мяча забили футболисты, вышедшие на замену.

В составе «Аталанты» два гола в активе Луиса Мурьеля и один — на счету Маттео Пессины, вышедших на замену после перерыва, а ещё один гол в активе Алексея Миранчука, появившегося на поле в середине второго тайма.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» победила «Парму» в Серии А.

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