Кличко рассказал, ради чего он готов вернуться в бокс

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко рассказал, ради чего он может вернуться в профессиональный спорт.

«Моя мотивация остаётся прежней. Я уже говорил, что меня привлекает рекорд Формана. Именно об этом я думаю последние четыре года», — приводит слова 45-летнего Кличко Meta Rating.

Джордж Форман в 1994 году нокаутировал Майкла Мурера и в возрасте 45 лет и 299 дней стал самым возрастным боксёром в истории тяжелого веса, который стал чемпионом мира.

Украинец не выходил на ринг с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Альварес техническим нокаутом победил Сондерса и стал чемпионом мира по боксу в трёх версиях.