Мерлир победил на втором этапе «Джиро д'Италия»

Бельгиец Тим Мерлир, выступающий за Alpecin-Fenix, одержал победу на втором этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».

Мерлир преодолел дистанцию в 179 км за 4 часа 21 минуту и 9 секунд.

Второе место занял итальянец Джакомо Ниццоло из team Qhubeka-ASSOS, а замкнул тройку его соотечественник Элиа Вивиани из Cofidis.

Россиянин Павел Сиваков из Ineos стал 45-м, а Александр Власов из Astana Premier Tech финишировал 47-м.

Лидерство в общем зачёте сохранил итальянец Филиппо Ганна, выступающий за Ineos (4 часа 29 минут 53 секунды). Второе место занимает итальянец Эдоардо Аффини из Jumbo-Visma (+ 13 секунд), а третье — его партнёр по команде норвежец Тобиас Фосс (+16 секунд).

Ранее сообщалось, что Ганна победил на первом этапе «Джиро д'Италия».