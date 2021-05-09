Мерлир победил на втором этапе «Джиро д'Италия»
- Reuters
Мерлир преодолел дистанцию в 179 км за 4 часа 21 минуту и 9 секунд.
Второе место занял итальянец Джакомо Ниццоло из team Qhubeka-ASSOS, а замкнул тройку его соотечественник Элиа Вивиани из Cofidis.
Россиянин Павел Сиваков из Ineos стал 45-м, а Александр Власов из Astana Premier Tech финишировал 47-м.
Лидерство в общем зачёте сохранил итальянец Филиппо Ганна, выступающий за Ineos (4 часа 29 минут 53 секунды). Второе место занимает итальянец Эдоардо Аффини из Jumbo-Visma (+ 13 секунд), а третье — его партнёр по команде норвежец Тобиас Фосс (+16 секунд).
Ранее сообщалось, что Ганна победил на первом этапе «Джиро д'Италия».