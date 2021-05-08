Ганна победил на первом этапе «Джиро д'Италия»

Итальянец Филиппо Ганна, выступающий за Ineos, одержал победу на первом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».

По итогам гонки с раздельным стартом на 8,6 км Ганна занял первое место, преодолев дистанцию за 8 минут 47 секунды.

Второе место занял итальянец Эдоардо Аффини, выступающий за Jumbo-Visma, а тройку замкнул его партнёр по команде норвежец Тобиас Фосс.

Россиянин Александр Власов из Astana Premier Tech занял 11-е место. Павел Сиваков из Ineos финишировал 32-м.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Николаев дисквалифицирован на четыре года за допинг.