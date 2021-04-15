Российский велогонщик Николаев дисквалифицирован на четыре года за допинг

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Российский велогонщик Сергей Николаев, выступающий в дисциплине «кросс-кантри», дисквалифицирован на четыре года за использование эритропоэтина (ЭПО).
Российский велогонщик Николаев дисквалифицирован на четыре года за допинг
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), Николаев дисквалифицирован ФВСР после получения документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация велогонщика вступает в силу с 19 января 2021 года.

Сергей Николаев — бронзовый призёр чемпионата России по маунтинбайку 2020 года.

Ранее сообщалось, что легкоатлеты Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года за допинг.

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