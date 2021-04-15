Российский велогонщик Николаев дисквалифицирован на четыре года за допинг
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), Николаев дисквалифицирован ФВСР после получения документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация велогонщика вступает в силу с 19 января 2021 года.
Сергей Николаев — бронзовый призёр чемпионата России по маунтинбайку 2020 года.
Ранее сообщалось, что легкоатлеты Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года за допинг.