Российский велогонщик Николаев дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский велогонщик Сергей Николаев, выступающий в дисциплине «кросс-кантри», дисквалифицирован на четыре года за использование эритропоэтина (ЭПО).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), Николаев дисквалифицирован ФВСР после получения документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация велогонщика вступает в силу с 19 января 2021 года.

Сергей Николаев — бронзовый призёр чемпионата России по маунтинбайку 2020 года.

Ранее сообщалось, что легкоатлеты Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года за допинг.