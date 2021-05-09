Футболист «Зенита» Ловрен поздравил болельщиков с Днём Победы

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Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен сделал публикацию в социальных сетях, посвящённую Дню Победы.
Футболист «Зенита» Ловрен поздравил болельщиков с Днём Победы
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«С праздником Великой Победы! Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!» — написал Ловрен в Twitter.

Ловрен также возложил цветы в память о погибших.

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провёл в сезоне 28 матчей, забил два мяча и отдал одну передачу.

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов, сёстры Аверины и другие спортсмены спели песню «День Победы».

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