Футболист «Зенита» Ловрен поздравил болельщиков с Днём Победы

Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен сделал публикацию в социальных сетях, посвящённую Дню Победы.

«С праздником Великой Победы! Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!» — написал Ловрен в Twitter.

Ловрен также возложил цветы в память о погибших.

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провёл в сезоне 28 матчей, забил два мяча и отдал одну передачу.

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов, сёстры Аверины и другие спортсмены спели песню «День Победы».