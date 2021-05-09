Футболист «Зенита» Ловрен поздравил болельщиков с Днём Победы
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«С праздником Великой Победы! Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!» — написал Ловрен в Twitter.
Ловрен также возложил цветы в память о погибших.
Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провёл в сезоне 28 матчей, забил два мяча и отдал одну передачу.
Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов, сёстры Аверины и другие спортсмены спели песню «День Победы».
С праздником Великой Победы!— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) May 9, 2021
Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!#ДеньПобеды#ГородГеройЛенинградpic.twitter.com/RKtB2oDjs5