Смолов, сёстры Аверины и другие спортсмены спели песню «День Победы»

Известные российские спортсмены спели песню «День Победы» в честь праздника.

Ролик с песней опубликован в Instagram-аккаунте «Матч ТВ».

Среди спортсменов, которые спели «День Победы», футболисты «Локомотива» Фёдор Смолов и Дмитрий Баринов, чемпионки мира по художественной гимнастике сёстры Арина и Дина Аверины, сборная России по хоккею во главе с Романом Ротенбергом и Валерием Брагиным, женская и мужская баскетбольные национальные команды, сборная России по регби и другие.

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