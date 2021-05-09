Мостовой: верю, что соперники «Спартака» могут стимулировать «Химки»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

По его мнению, на «Спартак» перед игрой нет никакого давления, а у «Химок» нет турнирной мотивации для предстоящего матча.

«Стимуляция «Химок» со стороны конкурентов «Спартака»? Я верю в такие вещи, потому что я на себе это испытал. Это нормальное явление. В Испании всегда так было: стимулировать команды, которые уже не борются за что-либо, чтобы они не сдавали игры. Если будет кто-то стимулировать, это даже здорово», — цитирует Мостового Sport24.

Матч между «Спартаком» и «Химками» состоится 10 мая в Москве. Начало — в 19:00.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. «Химки» (44) находятся на восьмой позиции.

Ранее актёр Михаил Боярский выразил уверенность, что «Химки» обыграют «Спартак».