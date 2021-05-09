Боярский уверен, что «Химки» обыграют «Спартак»

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«Думаю, «Химки» победят «Спартак» безо всяких доплат! Они их и так обыграют. Про «Зенит» и «Сочи» тоже многое говорили. Сейчас время поговорить, пускай и говорят», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Матч между «Спартаком» и «Химками» состоится 9 мая в Москве. Начало — в 19:00.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. «Химки» (44) находятся на восьмой позиции.

Ранее Рауль Рианчо заявил, что «Спартак» обязан побеждать «Химки».