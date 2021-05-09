Боярский уверен, что «Химки» обыграют «Спартак»
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«Думаю, «Химки» победят «Спартак» безо всяких доплат! Они их и так обыграют. Про «Зенит» и «Сочи» тоже многое говорили. Сейчас время поговорить, пускай и говорят», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».
Матч между «Спартаком» и «Химками» состоится 9 мая в Москве. Начало — в 19:00.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. «Химки» (44) находятся на восьмой позиции.
Ранее Рауль Рианчо заявил, что «Спартак» обязан побеждать «Химки».