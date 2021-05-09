Рианчо заявил, что «Спартак» обязан побеждать «Химки»
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
«Слежу за результатами «Спартака». к сожалению, они сейчас занимают третью строчку в турнирной таблице, но есть шанс побороться за Лигу чемпионов. «Спартак» — величайший клуб с богатой историей. Красно-белые обязаны обыгрывать «Химки» и играть в Лиге чемпионов, это лучший клуб в России», — цитирует Рианчо Sport24.
Матч между «Спартаком» и «Химками» состоится 9 мая в Москве. Начало — в 19:00 мск.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. «Химки» (44) находятся на восьмой позиции.
Ранее Андрей Червиченко допустил возможность финансовой стимуляции «Химок» перед матчем со «Спартаком».