Рианчо заявил, что «Спартак» обязан побеждать «Химки»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Рианчо заявил, что «Спартак» обязан побеждать «Химки»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Слежу за результатами «Спартака». к сожалению, они сейчас занимают третью строчку в турнирной таблице, но есть шанс побороться за Лигу чемпионов. «Спартак» — величайший клуб с богатой историей. Красно-белые обязаны обыгрывать «Химки» и играть в Лиге чемпионов, это лучший клуб в России», — цитирует Рианчо Sport24.

Матч между «Спартаком» и «Химками» состоится 9 мая в Москве. Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. «Химки» (44) находятся на восьмой позиции.

Ранее Андрей Червиченко допустил возможность финансовой стимуляции «Химок» перед матчем со «Спартаком».

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