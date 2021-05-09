В Великобритании подтвердили переговоры о переносе финала ЛЧ из Стамбула

Глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув подтвердил, что ведутся переговоры о переносе финала Лиги чемпионов из Турции в Англию.

«В настоящий момент ведутся деликатные переговоры. Мой друг и коллега Оливер Доуден в настоящее время обсуждает этот вопрос, и я не хочу влезать в это. Но я уверен, что британским болельщикам очень хотелось бы увидеть финал здесь, в Великобритании», — приводит слова Гоува Sky Sports.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Челси» должен пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле 29 мая.

Ранее сообщалось, что УЕФА может принять решение о переносе финала ЛЧ в Лондон в течение 72 часов.