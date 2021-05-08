СМИ: УЕФА может принять решение о переносе финала ЛЧ в Лондон в течение 72 часов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса финального матча Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.

Как сообщает The Telegraph, УЕФА рассматривает предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о переносе матча на лондонский стадион «Уэмбли» и примет решение по данному вопросу в течение ближайших 72 часов.

Отмечается, что помешать возможному переносу матча могут потенциальные проблемы с телевизионными компаниями, которые являются одними из самых крупных спонсоров турнира.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Челси» должен пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле 29 мая.

Ранее сообщалось, что FA ведёт переговоры с УЕФА о возможном переносе финала ЛЧ в Великобританию.

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