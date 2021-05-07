FA ведёт переговоры с УЕФА о возможном переносе финала ЛЧ в Великобританию

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Футбольная ассоциация Англии (FA) ведёт переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно возможного переноса финального матча Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.
FA ведёт переговоры с УЕФА о возможном переносе финала ЛЧ в Великобританию
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По словам министра транспорта Великобритании Гранта Шэппса, поводом для подобных переговоров стало включение Великобританией Турции в красный список стран, поездки в которые запрещены.

«FA Англии ведёт переговоры с УЕФА по этой теме. Мы совершенно не против идеи принять финал, но, конечно, решение за УЕФА. Учитывая, что два английских клуба попали в этот финал, мы ждём, что они скажут», — приводит слова Шэппса Sky Sports.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Челси» должен пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле 29 мая.

Ранее сообщалось, что УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, официально вышедшими из Суперлиги.

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