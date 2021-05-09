Гвардиола высказался о сильных сторонах Зинченко

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об украинском полузащитнике своей команды Александре Зинченко.

По его словам, Зинченко многое сделал, чтобы оказаться в «Манчестер Сити». Специалист отметил, что у игрока была возможность уйти в другой клуб, но он захотел остаться.

«Зинченко играет не на своей позиции и никогда не жалуется. Он не совершает ошибок. Когда ты что-то говоришь, он сразу усваивает информацию. Зинченко всегда сосредоточен. Ему приходится бороться с такими соперниками, как Салах, Рашфорд, Ди Мария, но он не ошибается. Его умение владеть мячом исключительно, мы все это знаем», — цитирует Гвардиолу Goal.com.

Зинченко перешёл в «Сити» из «Уфы» в 2016 году. В этом сезоне он провёл 29 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро извинился за неудачное исполнение пенальти в матче с «Челси».