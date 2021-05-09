Агуэро извинился за неудачное исполнение пенальти в матче с «Челси»

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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро принёс свои извинения неудачное исполнение пенальти в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Челси».

«Я бы хотел попросить прощения у моих партнеров, у тренерского штаба, у болельщиков за то, что не реализовал пенальти. Я принял плохое решение и полностью несу за это ответственность», — написал Агуэро в своём Twitter.

В компенсированное к первому тайму время Агуэро не реализовал пенальти — его удар по центру ворот паненкой парировал голкипер «Челси» Эдуар Менди.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель назвал незабитый «Манчестер Сити» пенальти ключевым моментом матча.

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