Агуэро извинился за неудачное исполнение пенальти в матче с «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро принёс свои извинения неудачное исполнение пенальти в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Челси».

«Я бы хотел попросить прощения у моих партнеров, у тренерского штаба, у болельщиков за то, что не реализовал пенальти. Я принял плохое решение и полностью несу за это ответственность», — написал Агуэро в своём Twitter.

В компенсированное к первому тайму время Агуэро не реализовал пенальти — его удар по центру ворот паненкой парировал голкипер «Челси» Эдуар Менди.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель назвал незабитый «Манчестер Сити» пенальти ключевым моментом матча.