Тренер «Челси» назвал незабитый «Манчестер Сити» пенальти ключевым моментом матча

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Невероятное выступление моей команды во втором тайме. В первой половине матч был более-менее равным, но в последние пять минут мы почти полностью отдали мяч «Ман Сити». Если бы они забили пенальти, всё было бы кончено ещё до того, как началось, — у нас не было бы никаких шансов вернуться в матч», — приводит слова Тухеля BBC.

Он отметил, что потрясён реакцией команды на пропущенный мяч и её игрой во втором тайме.

«Если вы хотите украсть все три очка на «Этихаде», вам нужно немного удачи, уйму опасных моментов и благосклонных решений судьи. Но сегодня во втором тайме у нас было много полумоментов, и поэтому я поздравляю свою команду с их фантастическим выступлением», — добавил специалист.

«Челси» на выезде победил «Манчестер Сити» со счётом 2:1. В компенсированное к первому тайму время Серхио Агуэро не реализовал пенальти — его удар парировал Эдуар Менди.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 80 очков. «Челси» с 64 очками — третий.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не попал в топ-4 АПЛ пятый год подряд.