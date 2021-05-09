У Сондерса диагностировали перелом орбитальной кости после боя с Альваресом

Короткая ссылка
У британского боксёра Билли Джо Сондерса диагностировали перелом орбитальной кости после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.
У Сондерса диагностировали перелом орбитальной кости после боя с Альваресом
  • Reuters

Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн в эфире DAZN. Отмечается, что боксёр был доставлен в больницу в Арлингтоне.

Альварес досрочно победил Сондерса и стал чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе. Мексиканец нанёс сопернику удар в глаз в конце восьмого раунда, после чего тренер Сондерса отказался выпускать его на девятый раунд.

Для Альвареса победа над Сондерсом стала 56-й на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничьих.

Ранее Альварес прокомментировал свою победу над Сондерсом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить