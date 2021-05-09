У Сондерса диагностировали перелом орбитальной кости после боя с Альваресом

У британского боксёра Билли Джо Сондерса диагностировали перелом орбитальной кости после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.

Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн в эфире DAZN. Отмечается, что боксёр был доставлен в больницу в Арлингтоне.

Альварес досрочно победил Сондерса и стал чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе. Мексиканец нанёс сопернику удар в глаз в конце восьмого раунда, после чего тренер Сондерса отказался выпускать его на девятый раунд.

Для Альвареса победа над Сондерсом стала 56-й на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничьих.

Ранее Альварес прокомментировал свою победу над Сондерсом.