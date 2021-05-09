Альварес прокомментировал свою победу над Сондерсом
- Reuters
По его словам, он ожидал, что поединок будет тяжелее, чем вышло на самом деле, но это логично, так как он прогрессирует от боя к бою.
«Думаю, что я сломал ему лицо в области щеки. Я знал, что он не продолжит поединок. Я сказал своему тренеру, что Сондерс не выйдет на девятый раунд, потому что у него перелом», — сказал Альварес в эфире DAZN.
Мексиканский спортсмен также отметил работу своего тренера Эдди Рейносо, которого он назвал лучшим в мире.
Альварес досрочно победил Сондерса и стал чемпионом в трёх версиях во втором среднем весе. Для Альвареса победа над Сондерсом стала 56-й на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничьих.
Ранее Альварес заявил о намерении провести бой с чемпионом IBF Калебом Плантом.