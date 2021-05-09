Альварес прокомментировал свою победу над Сондерсом

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес высказался о своей победе над британским боксёром Билли Джо Сондерсом.

По его словам, он ожидал, что поединок будет тяжелее, чем вышло на самом деле, но это логично, так как он прогрессирует от боя к бою.

«Думаю, что я сломал ему лицо в области щеки. Я знал, что он не продолжит поединок. Я сказал своему тренеру, что Сондерс не выйдет на девятый раунд, потому что у него перелом», — сказал Альварес в эфире DAZN.

Мексиканский спортсмен также отметил работу своего тренера Эдди Рейносо, которого он назвал лучшим в мире.

Альварес досрочно победил Сондерса и стал чемпионом в трёх версиях во втором среднем весе. Для Альвареса победа над Сондерсом стала 56-й на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничьих.

Ранее Альварес заявил о намерении провести бой с чемпионом IBF Калебом Плантом.