Альварес прокомментировал свою победу над Сондерсом

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Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес высказался о своей победе над британским боксёром Билли Джо Сондерсом.
Альварес прокомментировал свою победу над Сондерсом
  • Reuters

По его словам, он ожидал, что поединок будет тяжелее, чем вышло на самом деле, но это логично, так как он прогрессирует от боя к бою.

«Думаю, что я сломал ему лицо в области щеки. Я знал, что он не продолжит поединок. Я сказал своему тренеру, что Сондерс не выйдет на девятый раунд, потому что у него перелом», — сказал Альварес в эфире DAZN.

Мексиканский спортсмен также отметил работу своего тренера Эдди Рейносо, которого он назвал лучшим в мире.

Альварес досрочно победил Сондерса и стал чемпионом в трёх версиях во втором среднем весе. Для Альвареса победа над Сондерсом стала 56-й на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничьих.

Ранее Альварес заявил о намерении провести бой с чемпионом IBF Калебом Плантом.

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