Ассист Евгения Свечникова не помог «Детройту» избежать поражения от «Коламбуса» в НХЛ
- Reuters
Встреча проходила в Коламбусе и завершилась в пользу хозяев — 5:4.
В составе «Джекетс» отличились Кэм Аткинсон, Оливер Бьёркстранд, Эрик Робинсон, Джек Рослович и Макс Доми. Гости ответили голами Якуба Враны, Дэнни Декайзера, Сэма Ганье и Валттери Фильппулы.
Российский форвард «Ред Уингз» Евгений Свечников отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» взяла верх над «Анахайм Дакс» в НХЛ, а Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.