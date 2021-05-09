Ассист Евгения Свечникова не помог «Детройту» избежать поражения от «Коламбуса» в НХЛ

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«Детройт Ред Уингз» в овертайме проиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ассист Евгения Свечникова не помог «Детройту» избежать поражения от «Коламбуса» в НХЛ
  • Reuters

Встреча проходила в Коламбусе и завершилась в пользу хозяев — 5:4.

В составе «Джекетс» отличились Кэм Аткинсон, Оливер Бьёркстранд, Эрик Робинсон, Джек Рослович и Макс Доми. Гости ответили голами Якуба Враны, Дэнни Декайзера, Сэма Ганье и Валттери Фильппулы. 

Российский форвард «Ред Уингз» Евгений Свечников отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» взяла верх над «Анахайм Дакс» в НХЛ, а Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.

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