«Миннесота» взяла верх над «Анахаймом» в НХЛ, Капризов отдал две результативные передачи

Короткая ссылка
«Миннесота Уайлд» в овертайме одержала победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Миннесота» взяла верх над «Анахаймом» в НХЛ, Капризов отдал две результативные передачи
  • Reuters

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:3.

В составе хозяев отличились Джаред Сперджен, Райан Хартман, Ник Бонино и Виктор Раск. Российский нападающий команды Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. У «Дакс» шайбы забросили Рикард Ракелль, Тревор Зеграс и Макс Комтуа.

Ранее сообщалось, что пас Дмитрия Орлова в OT помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Филадельфию Флайерз» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить