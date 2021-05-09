«Миннесота» взяла верх над «Анахаймом» в НХЛ, Капризов отдал две результативные передачи
- Reuters
Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:3.
В составе хозяев отличились Джаред Сперджен, Райан Хартман, Ник Бонино и Виктор Раск. Российский нападающий команды Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. У «Дакс» шайбы забросили Рикард Ракелль, Тревор Зеграс и Макс Комтуа.
Ранее сообщалось, что пас Дмитрия Орлова в OT помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Филадельфию Флайерз» в НХЛ.