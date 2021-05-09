Шайба Кравцова помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

Победу «Рейнджерс» принесли шайбы К'Андре Миллера, Алекси Лафренье, Виталия Кравцова и Мики Зибанеджада, оформившего дубль. Павел Бучневич записал в свой актив три результативные передачи. Голкипер Игорь Шестёркин отыграл заключительные 11 минут матча, за которые пропустил две шайбы и отразил семь бросков по своим воротам.

«Бостон» ответил голами Ника Ритчи, Давида Пастарняка, Брэда Маршана и Патриса Бержерона.

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 1:0 благодаря шайбе Джеффа Картера. Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вашингтона» оценил сроки возвращения Александра Овечкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить