Шайба Кравцова помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

Победу «Рейнджерс» принесли шайбы К'Андре Миллера, Алекси Лафренье, Виталия Кравцова и Мики Зибанеджада, оформившего дубль. Павел Бучневич записал в свой актив три результативные передачи. Голкипер Игорь Шестёркин отыграл заключительные 11 минут матча, за которые пропустил две шайбы и отразил семь бросков по своим воротам.

«Бостон» ответил голами Ника Ритчи, Давида Пастарняка, Брэда Маршана и Патриса Бержерона.

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 1:0 благодаря шайбе Джеффа Картера. Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

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