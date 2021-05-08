Игнашевич: победа над «Краснодаром» добавит настроения и штабу, и болельщикам ЦСКА

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Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал победу команды над «Краснодаром» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хорошая, качественная игра, значимая победа, потому что несколько статусных матчей ЦСКА проиграл, и эта победа добавит настроения и штабу, и болельщикам», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Он отметил игру защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Последние сезоны показали, что у него есть высокий потенциал. Есть ошибки, но он показывает, наверное, самую стабильную игру среди всех молодых игроков обороны. Это позиция, где должен играть опытный футболист, и в то же время у него не так много тактических ошибок, как у других игроков, поэтому можно говорить, что у него высокий потенциал. Два-три сезона — и будет понятно, удержится ли он на таком уровне», — добавил специалист.

ЦСКА на своём поле победил «Краснодар» со счётом 3:1 и сохранил шансы на попадание в еврокубки — команда Олича занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Ранее Ивица Олич рассказал, за счёт чего ЦСКА смог победить «Краснодар».

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