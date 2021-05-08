Олич рассказал, за счёт чего ЦСКА смог победить «Краснодар»

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Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Олич рассказал, за счёт чего ЦСКА смог победить «Краснодар»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Начали не так, как договаривались. Слишком уважали соперника, но после 0:1 сравняли, сыграли сильный второй тайм. Очень доволен игрой на протяжении всего матча, кроме отрезка до гола в наши ворота. Большая разница в сегодняшней игре и в других играх — дело в скамейке. Раньше у нас было практически только 11 игроков. Тяжело играть без замен. А сегодня у нас был большой выбор игроков. Те, кто вышли на замену, сделали разницу. Это главная причина», — приводит слова Олича «Чемпионат».

ЦСКА на своём поле победил «Краснодар» со счётом 3:1 и сохранил шансы на попадание в еврокубки — команда Олича занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что «Краснодару» нужно обновление, чтобы выйти на присущий клубу уровень.

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