Олич оценил игру Дзагоева в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич высказал мнение об игре хавбека Алана Дзагоева в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Дзагоев повышает свою форму, поднимает уровень. На тренировках это видно. Он сильный, пытается улучшить свой удар. Чувствует себя всё лучше и лучше. Он перед этой игрой приболел на два-три дня, но свою работу сделал. Дзага — важный и опытный игрок, который нужен каждому тренеру, который усилит нашу команду. У нас впереди ещё одна игра. Для него главное — оставаться здоровым. А дальше — посмотрим», — приводит слова Олича «Чемпионат».

Для 30-летнего Дзагоева матч с «Краснодаром» стал уже седьмым после мышечной травмы. Он вышел в стартовом составе и провёл на поле 66 минут, не отметившись результативными действиями. Всего в нынешнем сезоне хавбек сыграл в 20 матчах и записал в свой актив два гола и три голевые передачи.

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