Олич оценил игру Дзагоева в матче с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич высказал мнение об игре хавбека Алана Дзагоева в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Олич оценил игру Дзагоева в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Дзагоев повышает свою форму, поднимает уровень. На тренировках это видно. Он сильный, пытается улучшить свой удар. Чувствует себя всё лучше и лучше. Он перед этой игрой приболел на два-три дня, но свою работу сделал. Дзага — важный и опытный игрок, который нужен каждому тренеру, который усилит нашу команду. У нас впереди ещё одна игра. Для него главное — оставаться здоровым. А дальше — посмотрим», — приводит слова Олича «Чемпионат».

Для 30-летнего Дзагоева матч с «Краснодаром» стал уже седьмым после мышечной травмы. Он вышел в стартовом составе и провёл на поле 66 минут, не отметившись результативными действиями. Всего в нынешнем сезоне хавбек сыграл в 20 матчах и записал в свой актив два гола и три голевые передачи.

Ранее Олич высказался о будущем Влашича в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить